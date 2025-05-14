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Haberler Diğer Ligler Feyenoord taraftarlarından tüyleri diken diken eden koreografi!

Feyenoord taraftarlarından tüyleri diken diken eden koreografi!

Feyenoord'un, ligin 33. haftasında sahasında Waalwijk'i 2-0 mağlup ettiği maç öncesi ev sahibi taraftarların hazırladığı koreografi deyim yerindeyse tüyleri diken diken etti.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 01:42
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Feyenoord taraftarlarından tüyleri diken diken eden koreografi!

Hollanda Eredivise ekibi Feyenoord, ligin 33. haftasında sahasında Waalwijk'i konuk etti. Maç öncesi ev sahibi ekip taraftarlarının hazırladığı koreografi ise tüyleri diken diken etti. Feyenoord taraftarları, 85 yıl önce 2. Dünya Savaşı'nda Rotterdam'ın bombalanmasını koreografi ile andı.

Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie de koreografiyi alkışlayarak takip etti.

İşte o koreografi...

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