Feyenoord taraftarlarından tüyleri diken diken eden koreografi!

Hollanda Eredivise ekibi Feyenoord, ligin 33. haftasında sahasında Waalwijk'i konuk etti. Maç öncesi ev sahibi ekip taraftarlarının hazırladığı koreografi ise tüyleri diken diken etti. Feyenoord taraftarları, 85 yıl önce 2. Dünya Savaşı'nda Rotterdam'ın bombalanmasını koreografi ile andı.

Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie de koreografiyi alkışlayarak takip etti.

İşte o koreografi...