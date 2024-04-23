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İstanbul Balkan Spor'dan çocuklara 23 Nisan hediyesi!

İstanbul Balkan Spor ve Altınayspor kulübü arasında oynanan karşılaşmada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel 11- 12 yaş gruplarından altyapıdaki sporcular hakemden görevi alarak hem başlama düdüğünü çaldılar hem de santra vuruşunu yaptılar.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 17:53 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 17:56
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İstanbul Balkan Spor'dan çocuklara 23 Nisan hediyesi!

İstanbul Balkan Spor ve Altınayspor kulübü arasında oynanan 2. Amatör 13 gruptaki 7 hafta A Takım maçında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel 11- 12 yaş gruplarından altyapıdaki sporcular hakemden görevi alarak hem başlama düdüğünü çaldılar hem de santra vuruşunu yaptılar.

İstanbul Balkan Spor kulübü başkanı Tamer Arslan, çocuklar için hazırlanan bu güzel sürprizle ilgili olarak "Bu önemli günde onların yanında olmak ve öz güvenlerini yukarılara taşıyabilmek ve sporu sevdirmek için Balkanspor yönetimi olarak desteklemekteyiz. Gelecek nesillerimizi yetiştirmek ve iyi bir birey olabilmeleri için her zaman yanlarında olacağız. Geleceğimiz çocuklarımızdır" açıklamasını yaptı.

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