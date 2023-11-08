Anderson Talisca Suudi Arabistan'da şov yapıyor!

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr formasını terleten 31 yaşındaki futbolcu Anderson Talisca, yine adından sıkça bahsettirmeye devam ediyor.
19 MAÇ 22 GOL KATKISI
Bu sezon Al Nassr'da 19 resmi müsabakaya çıkan yıldız futbolcu, 18 kez fileleri sarstı. Brezilyalı yıldız futbolcu 18 golünü 4'de asistle süsledi.
GENEL PERFORMANS
2021 senesinden bu yana Al Nassr'ın formasını terleten yıldız futbolcu, Suudi Arabistan ekibinde toplamda 72 resmi müsabakada forma giydi.
Bu maçlarda 60 gol atan Talisca, 8'de asist yaptı.
Brezilyalı yıldız futbolcu Anderson Talisca'nın Al Nassr ile olan mukavelesi Haziran 2026'da sona eriyor.