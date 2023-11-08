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Anderson Talisca Suudi Arabistan'da şov yapıyor!

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr forması giyen eski Beşiktaşlı Anderson Talisca, bu sezon ortaya koyduğu istatistikler ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte detaylar...

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 22:30 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 22:46
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Anderson Talisca Suudi Arabistan'da şov yapıyor!

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr formasını terleten 31 yaşındaki futbolcu Anderson Talisca, yine adından sıkça bahsettirmeye devam ediyor.

19 MAÇ 22 GOL KATKISI

Bu sezon Al Nassr'da 19 resmi müsabakaya çıkan yıldız futbolcu, 18 kez fileleri sarstı. Brezilyalı yıldız futbolcu 18 golünü 4'de asistle süsledi.

GENEL PERFORMANS

2021 senesinden bu yana Al Nassr'ın formasını terleten yıldız futbolcu, Suudi Arabistan ekibinde toplamda 72 resmi müsabakada forma giydi.

Bu maçlarda 60 gol atan Talisca, 8'de asist yaptı.

Brezilyalı yıldız futbolcu Anderson Talisca'nın Al Nassr ile olan mukavelesi Haziran 2026'da sona eriyor.

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