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Orkun Kökçü Hollanda’da yılın futbolcusu adayları arasına girdi!

Geçen sezon Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord’da forma giyen ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan milli futbolcu Orkun Kökçü, 2022-2023 sezonu Hollanda Eredivise Awards’da ‘yılın futbolcusu’ adayları arasında gösterildi. İşte detaylar...

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 16:30
Orkun Kökçü Hollanda’da yılın futbolcusu adayları arasına girdi!

Geçen sezon Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan milli futbolcu Orkun Kökçü, 2022-2023 sezonu Hollanda Eredivise Awards'da 'yılın futbolcusu' adayları arasında gösterildi.

Geçen sezon Hollanda'nın Feyanoord takımında etkili bir performansa imza atarak şampiyonluk yaşayan milli futbolcu Orkun Kökçü, Hollanda'da yılın futbolcusu adayları arasına girmeyi başardı.

Orkun Kökçü, geçen yılki takım arkadaşları Santiago Giménez ve David Hancko, geçen sezon Twente'de forma giyen Vaclav Cerny ve PSV Eindhoven'dan Xavi Simons ile ödül için yarışacak. 'Yılın Futbolcusu' ödülünün kazananı, Hollanda 1. Lig kulüplerinin kaptanları ve Hollanda Futbolcular Birliği üyeleri arasında yapılacak oylamayla belirlenecek.

Hollanda 1. Ligi Ödülleri'nin sahipleri, yarın TSİ 21.30'da Hollanda'nın Utrecht kentindeki DeFabrique etkinlik merkezinde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

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