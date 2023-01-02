Haberler Diğer Ligler Al Nassr'ın Cristiano Ronaldo için düzenleyeceği imza töreninin tarihi belli oldu!

Al Nassr'ın Cristiano Ronaldo için düzenleyeceği imza töreninin tarihi belli oldu!

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transferi büyük yankı uyandırmıştı. Son olarak ise oyuncunun Al Nassr'a imza töreninin tarihi belli oldu. İşte detaylar...

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 18:58
Al Nassr'ın Cristiano Ronaldo için düzenleyeceği imza töreninin tarihi belli oldu!

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlayan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, yarın imza töreni düzenleyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, imza töreninin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta bulunan Mrsool Park stadyumunda düzenleneceği duyuruldu. Uçakta çektiği videosu paylaşılan Portekizli yıldızın, "Yakında görüşmek üzere Al Nassr taraftarları" sözleri de aktarıldı.

Sporting Lizbon altyapısında yetişen 37 yaşındaki Ronaldo, daha sonra Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giydi. 2021'de Manchester United'a dönen Portekizli futbolcunun sözleşmesi, teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından geçen ay feshedildi.

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.

Kariyerinde 800 gol barajını aşan ve 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı 196 maçta 118 kez fileleri havalandırdı.

DİĞER
Barbi Gamze tanınmaz halde! "Nerede eski barbi" Hayat Bilgisi'nin Barbi’si İpek Erdem'in son hali şok etti
Ankara'da acı olay: Alev topuna dönen araçta sıkışan Enes Şahin hayatını kaybetti
'Jesus onun transferi için her şeyi yapacak!'
Fırtına'ya genç yıldız adayı! Avcı onay verdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yer yerinden oynar
Kamp merkezi Belek
Pasaport harç bedelleri ne kadar oldu 2023?
İstanbul'a toz yağmuru uyarısı! Meteoroloji tarih verdi!
15 tatil ne zaman başlayacak 2023?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Infantino: Her ülkeye Pele stadyumu... Infantino: Her ülkeye Pele stadyumu... 19:14
Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı! Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı! 19:02
Al Nassr'dan Ronaldo için imza töreni! Al Nassr'dan Ronaldo için imza töreni! 18:57
Beşiktaş'a dev transfer çalımı! İstanbul'a geliyor Beşiktaş'a dev transfer çalımı! İstanbul'a geliyor 18:36
Old Film derbisinde kazanan çıkmadı! Old Film derbisinde kazanan çıkmadı! 18:19
TFF 1. Lig'de 2 haftalık program belli oldu! TFF 1. Lig'de 2 haftalık program belli oldu! 17:59
Daha Eski
G.Saray'da Ozan Kabak hatası yapılmayacak! Yeni sözleşme... G.Saray'da Ozan Kabak hatası yapılmayacak! Yeni sözleşme... 17:09
Fırtına'ya genç yıldız adayı! Avcı onay verdi Fırtına'ya genç yıldız adayı! Avcı onay verdi 16:57
F.Bahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! F.Bahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! 16:02
Galatasaray Depay transferinde ciddi! Erden Timur... Galatasaray Depay transferinde ciddi! Erden Timur... 15:55
Rangers - Celtic maçı hangi kanalda? Rangers - Celtic maçı hangi kanalda? 15:50
Jesus'un sistemi belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i Jesus'un sistemi belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i 15:34