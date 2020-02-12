Kuşadasıspor adım adım şampiyonluğa
Aydın Süper Amatör Ligi 2. Grupta liderliğini sürdüren Kuşadasıspor, Koçarlı Belediyespor engelini de aştı. Maça hızlı başlayan Kuşadasıspor, bu üstünlüğünü maç içinde de hisettirdi ve maçtan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Maça hızlı başlayan Kuşadasıspor, 41. dakikada Baran Yardımcı'nın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.
Santrayı yapan Koçarlı'lı oyuncular, topu Kuşadasıspor'a kaptırdı. Kontra atağa çıkan Kuşadasıspor, Ferhat Öztaşdelen'in ceza sahası içinde yaptığı şık çalımlarla dakika 42'de durumu 2-0 yaparak ilk yarıyı tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Koçarlı Belediyespor'lu oyuncular dakika 56'da sağ kanattan yaptığı ortaya Mertcan Taşcı ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. Farkı 1'e indiren Koçarlı bu dakikadan sonra Kuşadasıspor kalesini ablukaya aldı. Kontra atağa kalkan Kuşadasıspor dakika 68'de Barış Bakır'ın attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Dakika 90+3'te sol kanattan gelişen Kuşadasıspor atağında topla buluşan Barış Bakır farkı 3'e çıkardı. Maçta başka gol olmayınca Kuşadasıspor 3 puanla ayrılan taraf oldu.
- 12.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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