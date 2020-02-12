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12 Şubat 2020, Çarşamba
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adım adım şampiyonluğa

Kuşadasıspor adım adım şampiyonluğa

Aydın Süper Amatör Ligi 2. Grupta liderliğini sürdüren , engelini de aştı. Maça hızlı başlayan Kuşadasıspor, bu üstünlüğünü maç içinde de hisettirdi ve maçtan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Maça hızlı başlayan , 41. dakikada Baran Yardımcı'nın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Santrayı yapan Koçarlı'lı oyuncular, topu Kuşadasıspor'a kaptırdı. atağa çıkan Kuşadasıspor, Ferhat Öztaşdelen'in ceza sahası içinde yaptığı şık çalımlarla dakika 42'de durumu 2-0 yaparak ilk yarıyı tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan 'lu oyuncular dakika 56'da sağ kanattan yaptığı ortaya Mertcan Taşcı ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. Farkı 1'e indiren Koçarlı bu dakikadan sonra Kuşadasıspor kalesini ablukaya aldı. Kontra atağa kalkan Kuşadasıspor dakika 68'de 'ın attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Dakika 90+3'te sol kanattan gelişen Kuşadasıspor atağında topla buluşan Barış Bakır farkı 3'e çıkardı. Maçta başka gol olmayınca Kuşadasıspor 3 puanla ayrılan taraf oldu.

  1. 12.02.2020
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