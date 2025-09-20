CANLI SKOR ANA SAYFA
DEPREM Mİ OLDU? Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA 20 Eylül son depremler listesi!

“Deprem mi oldu?” sorusu 20 Eylül sabahında sosyal medyada ve arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde hissedilen sarsıntılar sonrası vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerini incelemeye başladı. Peki, 20 Eylül'de deprem mi oldu?

20 Eylül 2025 Cumartesi 09:16
"Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, 20 Eylül son depremler listesine erişmek için AFAD ve Kandilli'nin verilerini inceliyor. 20 Eylül son depremler listesi AFAD ve Kandilli tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Türkiye'de sık sık yaşanan küçük ve orta şiddetli depremler nedeniyle, "Deprem mi oldu?" sorusu birçok kişi için rutin bir sorgulama haline geldi. İşte 20 Eylül 2025 güncel deprem bilgileri...

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 20 Eylül 2025 tarihine ait son depremleri anlık olarak paylaşıyor. Sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hafif şiddetli sarsıntılar kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 20 Eylül 2025 sabahı Akdeniz açıklarında bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, saat 08:01:26'da gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD'ın resmi verilerine göre, depremin merkez üssü Akdeniz açıkları olarak belirlendi. 6.86 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının, yerleşim alanlarında hafif şekilde hissedildiği bildirildi. Depremin koordinatları ise 34.75306 Kuzey enlemi ve 25.01167 Doğu boylamı olarak kaydedildi.

Depremle ilgili herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı belirtilirken, sarsıntının ardından sosyal medyada "Deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme geldi. AFAD, depreme dair detaylı bilgiye kurumun resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabileceğini belirtti.

