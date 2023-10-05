SON DAKİKA DEPREM! Maraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki deprem 11,03 kilometre derinlikte gerçekleşti..

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya adresinden depremle ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesinde 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.