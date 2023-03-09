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Ruud Gullit’ten depremzedeler için destek çağrısı

Hollandalı eski futbolcu Ruud Gullit’ten, depremzedelere yardım için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği Omuz Omuza kampanyasına destek verdi.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 15:43
Ruud Gullit’ten depremzedeler için destek çağrısı

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlar için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Omuz Omuza kampanyasına bir destek de Hollandalı eski futbolcu Ruud Gullit'ten geldi. Gullit, TFF'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Bu zor zamanda Türk halkının desteğinize ihtiyacı var. Deprem birçok şehri tahrip etti ve birçok insan hayatını kaybetti. Sizi yardım etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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