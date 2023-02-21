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Gözyaşları sel oldu

Ülkesi Gana'ya ulaşan Atsu'nun cenazesi gözyaşlarıyla karşılandı. 31 yaşındaki oyuncu, devlet töreniyle defnedilecek.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 06:50
Gözyaşları sel oldu

Hatay'daki Rönesans Rezidans'ın enkazında kalarak hayatını kaybeden Christian Atsu'nun cenazesi ülkeyi Gana'ya ulaştı. Gana'nın başkenti Akra'daki Kotoka Uluslararası Havalimanı'na inen 31 yaşındaki oyuncunun naaşı Devlet Başkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia'nın yanı sıra bakanlar, ailesi ve taraftarlar tarafından gözyaşlarıyla karşılandı. Hüzünlü anların yaşandığı karşılamada konuşan Gana Devlet Başkan Yardımcısı Mahamudu Bawumia, "Umuda karşı umut ettik, geçen her gün dua ettik, dua ettik. Ama ne yazık ki bulununca yok oldu. Acı verici bir kayıp, çok acı" ifadelerini kullandı. Özel cenaze evine nakledilen Atsu'nun cenazesi devlet töreniyle defnedilecek.

ADETA KAHROLDU

Atsu'nun yardımda bulunduğu insanlardan olan bir kadın, havaalanında gözyaşlarına boğuldu.

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