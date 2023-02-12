Haberler Deprem Malatya'da 5.1 ve 3.2 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi!

Malatya'da 5.1 ve 3.2 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi!

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 5.1 ve 3.2 büyüklüklerinde art arda iki deprem meydana geldi.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 20:19 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 20:26
Malatya'da 5.1 ve 3.2 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 19.29 sularında 5.1, ve 19.32 sularında 3.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

5.1 büyüklüğündeki ilk depremin derinliği 2.6 km; 3.2 büyüklüğündeki ikinci depremin derinliği ise 3.1 km olarak ölçüldü.

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