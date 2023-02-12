Malatya'da 5.1 ve 3.2 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 19.29 sularında 5.1, ve 19.32 sularında 3.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.



5.1 büyüklüğündeki ilk depremin derinliği 2.6 km; 3.2 büyüklüğündeki ikinci depremin derinliği ise 3.1 km olarak ölçüldü.