Malatya'da 5.1 ve 3.2 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 19.29 sularında 5.1, ve 19.32 sularında 3.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
5.1 büyüklüğündeki ilk depremin derinliği 2.6 km; 3.2 büyüklüğündeki ikinci depremin derinliği ise 3.1 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 12, 2023
BASKAVAK-HEKIMHAN (MALATYA) https://t.co/S8XGsH1aUa
12.02.2023, 19:29:47 TSİ
Büyüklük: 5.1
Derinlik: 2.6 km#Kandilli
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 12, 2023
BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA) https://t.co/FwKb7S4vuf
12.02.2023, 19:32:38 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 3.1 km#Kandilli