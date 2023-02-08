RESMİ GAZETE BUGÜN | Deprem bölgesinde OHAL kararı Resmi Gazete'de! - 8 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu depremden etkilenen bölgelerde OHAL ilan edilmesi kararı, 8 Şubat Çarşamba günü Resmi Gazete'de yer alarak yürürlüğe girdi. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 3 ay süre ile Olağanüstü hal ilan edilmesine karar verildi.

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OHAL KARARI RESMİ GAZETE'DE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Anayasa'nın 119. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle OHAL ilan edildi.

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUMU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Öte yandan OHAL ilanının 9 Şubat Perşembe günü Meclis'te görüşülmesi kararlaştırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan OHAL kararı önce Meclis'e sunulacak ve Genel Kurul'a gelecek. Yapılacak görüşmelerin ardından, Genel Kurul'da oylamaya sunulacak.

OHAL kararında en az 151 milletvekilinin oyu gerekiyor. Milletvekillerinin ağırlıklı olarak deprem bölgesinde olması nedeniyle, OHAL kararının perşembe gününe bırakıldığı belirtildi.