Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde voleybolcu çiftten acı haber

Türkiye Voleybol Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan voleybolcu çift Betül Çoban Çakır ve Bedrettin Çakır'ın vefat ettiğini bildirdi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde voleybolcu çift Betül Çoban Çakır ve Bedrettin Çakır'ın, hayatlarını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrendik. Sporcularımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır, camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.