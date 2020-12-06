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5.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı!

'nın Alanya açıklarında 5.2 büyüklüğünde korkutan bir meydana geldi. , , gibi çevre illerin yanı sıra 'ta da hissedilen depremde herhangi bir can kaybı olmadığı açıklandı. , "Şu ana kadar bize bildirilen bir olumsuzluk yok. Kırsal bölge ile de irtibat halindeyiz. Bir can ve mal kaybıyla ilgili bildirim gelmedi." ifadelerini kullandı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 14:48 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 14:49
Antalya 5.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı!

Geçtiğimiz haftalarda Ege'de yaşanan depremin ardından bu kez 'de korkutan bir yaşandı. 'nın Alanya ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün, Alanya ilçesine 61 kilometre mesafede olduğu belirtildi.

5 Aralık Cumartesi günü saat 15.44'te gerçekleşen sarsıntının , ve gibi çevre illerde hissedildiği öğrenildi. Söz konusu şehirlerdeki sosyal medya kullanıcıları, yaklaşık altı saniye sallandıklarını yazdı.

AFAD VE KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Sarsıntının 5.2 büyüklüğünde olduğunu aktaran 'a göre, depremin merkez üssü Gazipaşa ilçesinin 38 kilometre açığı. AFAD verilerine göre, depremin derinliği ise 77 kilometre.

Depremin büyüklüğünü 5.5 olarak veren Kandilli Rasathanesi, sarsıntının yerin 89 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Antalya Valiliği'nden alınan bilgiye göre, Gazipaşa açıklarında Akdeniz'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle şu ana kadar bölgede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İlimiz Gazipaşa açıklarında saat 15.44'de meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur" dedi.

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