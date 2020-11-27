Son dakika: Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 11.27'de bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde hissedilirken, panik yaşayan bazı vatandaşlar sokağa çıktı.
AFAD sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, depremin büyüklüğünün 4.7 olduğunu duyurdu.
#DEPREM: Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 11.27'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) November 27, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 27, 2020
ULUKOY-(MALATYA) https://t.co/K7UyoKX13f
27.11.2020, 11:27:54 TSİ
Büyüklük: 4.7
Derinlik: 5.0 km#Kandilli