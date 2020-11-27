Haberler Haberler Son dakika: Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Son dakika: 'da 4.7 büyüklüğünde meydana geldi!

Son dakika haberi... 'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem, saat 11.27'de gerçekleşti.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 11:58 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 12:00
Son dakika: Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

'nın Pütürge ilçesinde saat 11.27'de bir meydana geldi. Deprem çevre illerde hissedilirken, panik yaşayan bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, depremin büyüklüğünün 4.7 olduğunu duyurdu.

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