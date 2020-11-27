Corona virüsü testi (PCR) sonuç öğren! Corona virüsü (Koronavirüs) test sonucu nasıl öğrenilir? E-Devlet E-Nabız test sonuç ekranı...

Corona virüsü testleri yaklaşık 24-48 arasında sonuçlanmaktadır. Test yaptıranlar merakla arama motorlarında covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir araştırıyor. Peki, corona virüs test sonucu öğrenme ekranı ile e-devlet/e-nabız Covid testi sonucu sorgulama nasıl yapılır?

CORONA VİRÜSÜ (KORONAVİRÜS) TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR? Tüm dünyada ve Türkiye'de etkisini gösteren corona virüsü salgını için yapılan testin sonuçları 1-3 gün içerisinde çıkmaktadır.

CORONA VİRÜSÜ (KORONAVİRÜS) TESTİ NASIL YAPILIYOR? Sağlık Bakanlığı resmi internet sayfasında covid-19 testinin yapıldığı devlet ve özel hastaneleri listeledi. Corona virüsü testi olmak için hastanelerin danışma bölümlerine başvurarak ilgili adımları izleyebilirsiniz. Covid-19 testi genellikle burun ve ağız yolundan sürüntü örneği alınarak yapılmaktadır.