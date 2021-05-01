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maçını kazanamazsa küme düşecek!

Spor Toto 'in 39. haftasında küme düşen ilk takım belli olabilir. Sahasında 'u konuk edecek olan , karşılaşmadan 3 puan ile ayrılamazsa Süper Lig'e veda edecek.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 14:04
Denizlispor Çaykur Rizespor maçını kazanamazsa küme düşecek!

'in 39. haftasında yarın 'u konuk edecek Yukatel , galip gelememesi halinde lige veda eden ilk takım olacak.

'nda saat 16.00'da başlayacak Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor karşılaşmasında hakem düdük çalacak. Ligde son 4 haftaya 28 puanla son sırada giren yeşil-siyahlı ekibin yarınki müsabakada kazanamaması halinde Süper Lig'den düşmesi kesinleşecek.

Yeşil-siyahlı ekipte kırmızı kart cezalısı yarın forma giyemeyecek.

Geçen sene Yukatel Denizlispor'da görev yapan teknik direktör 'un çalıştırdığı 42 puanlı Çaykur Rizespor, son 4 haftaya düşme hattındaki 'nın 5 puan önünde 13. sırada girdi.

Ligin ilk yarısındaki müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.

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