Haberler Denizlispor Son dakika spor haberi: Hakan Kutlu "İlk golü biz atsak farklı olabilirdi"

Son dakika spor haberi: "İlk golü biz atsak farklı olabilirdi"

Son dakika spor haberi... 'in 27'nci haftasında Yukatel deplasmanda 'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Denizlispor Teknik Direktörü , mücadeleyi değerlendirdi. Kutlu değerlendirmesinde "İlk golü biz atsak farklı olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 21:59 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 23:01
Son dakika spor haberi: Hakan Kutlu "İlk golü biz atsak farklı olabilirdi"

Maça iyi başladıklarını ancak iyi devam edemediklerini belirten , "'ın golünden önce biz pozisyonlar bulduk. Golle sonuçlandırsak bizim lehimize gidecekti. Ama şansız bir günümüzdeydik. Beşiktaş girdiği pozisyonu değerlendirdi. Gol sonrasında onlar da biz de pozisyona girdik. Beşiktaş'ı ve Sergen hocayı tebrik ediyorum. Hakemleri de tebrik ediyorum, iyi bir maç yönettiler" diye konuştu.

"40, 42 PUANIN LİGDE TUTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Beşiktaş maçı öncesinde kart ceza sınırında birçok ismin olduğunu dile getiren Kutlu, "Bu isimlerden 'ı kaybettik. 40, 42 puanın ligde tutacağını düşünüyorum. Herkes böyle düşünüyor. Takımımızın iyi yaptığı işler de vardı. İlk 20 dakikada istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Golü biz atsak farklı olurdu. İyi oynuyoruz, bu maça kadar da sonuçlar almaya başlamıştık. Haftaya zor bir maça çıkacağız" dedi.

Tecrübeli teknik adam karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen ile ilgili ise "Önemli gözükmüyor. Haftaya sahadaki yerini alabilir" şeklinde konuştu.

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