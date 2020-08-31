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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Horoz’dan şov

Horoz’dan şov

Şilili sol kanat ’ı (27) bitiren Denizlispor, Rumen eldiven Pantilimon’la da (33) anlaşma sağladı.

çalışmalarını sürdüren Yukatel Denizlispor, bonservisi Meksika Ligi ekiplerinden Pachuca'da bulunan 27 yaşındaki 'ı transfer ettiğini duyurdu. Kulüp, transferi sosyal medya hesabından yaptığı 'Hoş geldin Sagal' paylaşımıyla açıkladı. Futbolcunun bugün resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Geçen sezon Juarez forması giyen Şilili sol kanat, 27 maçta forma giyip 3 gol attı. 18 kez Şili 'nda forma giyen Sagal, 2 kez fileleri havalandırdı. Yeşilsiyahlıların, Nottingham Forest'ta forma giyen Romanyalı kaleci 'la anlaşma sağladığı öğrenildi. Geçen sezonu Ligi takımlarından Omonoia Lefkoşa'da kiralık olarak geçiren 33 yaşındaki eldivenin, kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
  1. 31.8.2020
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