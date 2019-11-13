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13 Kasım 2019, Çarşamba
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'da başkan yardımcısı istifa etti

Denizlispor'da başkan yardımcısı Taner Atilla istifa etti

'da başkan yardımcısı , "Yaklaşık 8 yıldır büyük bir şerefle yapmış olduğum Denizlispor yönetim kurulundan, ailevi nedenlerden dolayı istifa ediyorum" diyerek görevini bıraktığını duyurdu.

Kulübü Başkan Yardımcısı , görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Atilla, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Denizlispor'daki görevinden ayrıldığını belirten Atilla, şunları kaydetti:

Yaklaşık 8 yıldır büyük bir şerefle yapmış olduğum Denizlispor yönetim kurulundan, ailevi nedenlerden dolayı istifa ediyorum. Birlikte görev yaptığım ve bugüne kadar kulübe destek veren, hizmet eden kulüp başkanlarıma ve yönetim kurulunda görev yaptığım arkadaşlarıma, birlikte çalıştığım kulüp personellerine, teknik direktörlere ve sportif direktörlerimize teşekkür ediyorum.

  1. 13.11.2019
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