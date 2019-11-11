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11 Kasım 2019, Pazartesi
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Denizlispor'da düşüş durdurulamıyor

Denizlispor'da düşüş durdurulamıyor

'e 9 yıl sonra dönen Yukatel Denizlispor, sezona mutlu başlasa da haftalardır kabus görüyor. Son olarak 'a deplasmanda 1-0 yenilen , siyah-beyazlıların file bekçisi Karius'un kalesinde devleşmesiyle rakibini 15 yıl sonra ilk kez mağlup etme fırsatını kaçırdı.

'ı son olarak 2004-2005 sezonunda yenebilen, 'da ise rakibinin bileğini 1996'dan beri 23 yıldır hiç bükemeyen yeşil-siyahlılar, 'la oynadığı son 9 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Üst üste 2 galibiyetle başladığı ligde son 9 maçta yalnız 1 kez kazanabilen Denizlispor, son 6 maçın ise 5'ini kaybetti.

BAŞKAN ALİ ÇETİN VE TEKNİK DİREKTÖR MEHMET ÖZDİLEK'E TEPKİ
Sezona ilk 5 hedefiyle başlayan yeşil-siyahlılar, kötü gidişle düşme hattının 1 puan üzerinde, sondan 5'inci sırada kaldı. 11 haftada 11 puan alabilen 'de taraftarlar, düşme hattı sınırında olduklarını hatırlatıp Başkan Ali Çetin, yönetim ve teknik direktör 'e tepki gösterdi. Taraftarlar, puan tablosunu Başkan Çetin'in ilk 5 hedefi hatırlatmasıyla paylaştı. Yeşil-siyahlılar, Beşiktaş maçının ardından eski takımının taraftarlarının alkışlarına karşılık veren 'a da sosyal medyada tepkilerini sürdürdü. Horoz'da 4 Ekim'deki deplasmanından bu yana 5 haftadır forma giyemeyen Rodallega, Beşiktaş önünde sahalara dönerken gol atmayı başaramadı.

  1. 11.11.2019
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