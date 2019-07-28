Denizlispor Sako'yu transfer etti
Yeşil-siyahlı kulüp, Malili futbolcu Bakary Sako'yu kadrosuna kattı. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Malili futbolcu Bakary Sako ile 1 yıllığına anlaştı.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan 49 saniyelik videoda, Malili futbolcu Bakary Sako'nun attığı gollere yer verilirken, "Hoş geldin Bakary Sako" ifadesi kullanıldı.
31 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Crystal Palace'da forma giymişti.
- 28.07.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Denizlispor Sako'yu transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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