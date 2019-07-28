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28 Temmuz 2019, Pazar
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Denizlispor Sako'yu transfer etti

Denizlispor Sako'yu transfer etti

Yeşil-siyahlı kulüp, futbolcu 'yu kadrosuna kattı. 'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Malili futbolcu Bakary Sako ile 1 yıllığına anlaştı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan 49 saniyelik videoda, futbolcu 'nun attığı gollere yer verilirken, "Hoş geldin Bakary Sako" ifadesi kullanıldı.

31 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda 'da forma giymişti.

  1. 28.07.2019
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