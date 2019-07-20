Denizlispor'dan Hallberg atağı
Süper Lig'in yeni takımlarından Denizlispor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Süper Lig’in yeni ekiplerinde Yukatel Denizlispor’un İsveçli orta saha oyuncusu Herman Hallberg ile görüşmelere başladığı öğrenildi.
Süper Lig'in yeni takımlarından Denizlispor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-siyahlı ekip dış transferde Thiago Lopes, Cristian Sapunaru, Hugo Rodallega, Sedat Şahintürk, Tolgahan Acar, Mustafa Yumlu ve Hadi Sacko'yu kadrosuna katmıştı. Denizli ekibinin önceki sezon Kalmar FF'de oynayan orta saha oyuncusu Herman Hallberg'i de renklerine bağlamak için görüşmelere başladığı öğrenildi.
- 20.07.2019
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Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"
Toplam 1
Yorum
10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
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Konoplyanka'da sona doğru
Toplam 1
Yorum
murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
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Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
Denizlispor'dan Hallberg atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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