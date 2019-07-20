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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Denizlispor'dan Hallberg atağı

Denizlispor'dan Hallberg atağı

'in yeni takımlarından Denizlispor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Süper Lig’in yeni ekiplerinde Yukatel Denizlispor’un İsveçli orta saha oyuncusu ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

'in yeni takımlarından Denizlispor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-siyahlı ekip dış transferde Thiago Lopes, Cristian Sapunaru, Hugo Rodallega, Sedat Şahintürk, , ve Hadi Sacko'yu kadrosuna katmıştı. Denizli ekibinin önceki sezon Kalmar FF'de oynayan orta saha oyuncusu 'i de renklerine bağlamak için görüşmelere başladığı öğrenildi.

  1. 20.07.2019
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