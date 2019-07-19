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19 Temmuz 2019, Cuma
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Denizlispor'un sol bek hedefi

Denizlispor'un sol bek hedefi Ömer Bayram

Spor Toto Süper Lig'e çıktıktan sonra iddialı bir kadro kurmaya çalışan Yukatel Denizlispor, 'ın gözden çıkardığı sol bek 'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

'in yeni takımlarından Denizlispor, transferde rotayı Galatasaraylı 'a çevirdi.

Göztepe'nin de listesinde yer alan tecrübeli oyuncuyla temasa geçen yeşil-siyahlıların olumlu yanıt aldığı öğrenildi. Gençlerbirliği'nin Brezilyalı stoperi Luccas Claro ile büyük ölçüde anlaşan yönetim her iki transferi de en kısa sürede resmiyete dökmeyi istiyor.

Geçen sezonun başında Akhisarspor'dan 'a olan 27 yaşındaki milli futbolcu Ömer Bayram, sarı-kırmızılı formayı Süper Lig'de 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 kez terletti.

  1. 19.07.2019
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