Denizlispor'un sol bek hedefi Ömer Bayram
Spor Toto Süper Lig'e çıktıktan sonra iddialı bir kadro kurmaya çalışan Yukatel Denizlispor, Galatasaray'ın gözden çıkardığı sol bek Ömer Bayram'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Süper Lig'in yeni takımlarından Denizlispor, transferde rotayı Galatasaraylı Ömer Bayram'a çevirdi.
Göztepe'nin de listesinde yer alan tecrübeli oyuncuyla temasa geçen yeşil-siyahlıların olumlu yanıt aldığı öğrenildi. Gençlerbirliği'nin Brezilyalı stoperi Luccas Claro ile büyük ölçüde anlaşan yönetim her iki transferi de en kısa sürede resmiyete dökmeyi istiyor.
Geçen sezonun başında Akhisarspor'dan Galatasaray'a transfer olan 27 yaşındaki milli futbolcu Ömer Bayram, sarı-kırmızılı formayı Süper Lig'de 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 kez terletti.
- 19.07.2019
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abcd Tam uzaylı olmuş şimdi
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‘Harry Potter büyü yaptı’
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filiz bizim q7 miz böylede kalacakkkkkkkkkkkkkk
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Cimbom’a yakın
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mustafa takimin yarisi kanat oyuncularindan olusuyor. alip ne yapacaz bunu? bu nasil plansizlik boyle
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