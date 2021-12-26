Omicron varyantının semptomları nelerdir? Corona virüsü Omicron varyantı nasıl anlaşılır?

İngiltere'da yapılan yeni bir çalışma, corona virüsün Omicron varyantının soğuk algınlığı semptomlarına sahip olduğunu ve parainfluenza virüsüne benzediğini gösterdi.
Bununla birlikte, şimdiye kadar Omicron'un, corona virüsün önceki versiyonlarına kıyasla az şiddetli semptomlara neden olduğu düşünüldü. Ancak, çalışma, Omicron varyantının neden olduğu yeni bir Covid-19 semptomu ortaya çıkardı: şiddetli gece terlemeleri.
Omicron varyantı, dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, İngiltere'deki bilim insanları, semptomların soğuk algınlığı semptomları ile eşleştiğini açıkladı. Ayrıca İngiliz hükümetini Covid-19 hastalığına ilişkin halk sağlığı politikası kapsamında daha fazla sayıda semptom eklemeye çağırdılar.