Haberler Corona Virüsü Omicron varyantının semptomları nelerdir? Corona virüsü Omicron varyantı nasıl anlaşılır?

Omicron varyantının semptomları nelerdir? Corona virüsü Omicron varyantı nasıl anlaşılır?

Corona virüsü salgını birçok ülkede etkisini sürdürürken, yeni varyanttan kaynaklı vakalar da küresel olarak artmaya devam ediyor. Ülkemizde de yeni varyant Omicron'dan kaynaklı birçok yeni vaka açıklanıyor. Peki Omicron varyantının semptomları nelerdir? Omicron varyantının belirteleri hangileridir? İşte detaylar...

Corona Virüsü Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 16:24
Omicron varyantının semptomları nelerdir? Corona virüsü Omicron varyantı nasıl anlaşılır?

İngiltere'da yapılan yeni bir çalışma, corona virüsün Omicron varyantının soğuk algınlığı semptomlarına sahip olduğunu ve parainfluenza virüsüne benzediğini gösterdi.

Omicron varyantının semptomları nelerdir? Corona virüsü Omicron varyantı nasıl anlaşılır?

Bununla birlikte, şimdiye kadar Omicron'un, corona virüsün önceki versiyonlarına kıyasla az şiddetli semptomlara neden olduğu düşünüldü. Ancak, çalışma, Omicron varyantının neden olduğu yeni bir Covid-19 semptomu ortaya çıkardı: şiddetli gece terlemeleri.

Omicron varyantının semptomları nelerdir? Corona virüsü Omicron varyantı nasıl anlaşılır?

Omicron varyantı, dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, İngiltere'deki bilim insanları, semptomların soğuk algınlığı semptomları ile eşleştiğini açıkladı. Ayrıca İngiliz hükümetini Covid-19 hastalığına ilişkin halk sağlığı politikası kapsamında daha fazla sayıda semptom eklemeye çağırdılar.

Omicron varyantının semptomları nelerdir? Corona virüsü Omicron varyantı nasıl anlaşılır?

İŞTE EN YAYGIN SEMPTOMLAR
Diğer taraftan, bildirilen en yaygın semptomlar arasında gece terlemelerinin yanı sıra burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, hapşırma ve boğaz ağrısı da bildirildi.

Omicron varyantının semptomları nelerdir? Corona virüsü Omicron varyantı nasıl anlaşılır?

IncellDx adlı bilim şirketinin yaptığı çalışma kapsamında, semptom bildirim uygulaması ZOE kullanılarak, Londra'daki teyit edilmiş Omicron vakaları analiz edildi. Ayrıca, kullanıcıların sadece yarısı klasik üç semptom (ateş, öksürük veya koku veya tat kaybı) bildirdi.

Omicron varyantının semptomları nelerdir? Corona virüsü Omicron varyantı nasıl anlaşılır?

Bilimsel danışmanlardan oluşan bir komite de geçen Perşembe günü bu analizi destekledi ve koku veya tat kaybının daha az bildirildiğini söyledi.

Omicron varyantının semptomları nelerdir? Corona virüsü Omicron varyantı nasıl anlaşılır?

Araştırmaya öncülük eden Dr Bruce Patterson, önceki varyantlara kıyasla Omicron'da çok fazla tat ve koku kaybı görülmediğini belirterek, diğer corona virüs varyantlarında olduğu gibi, Omicron'dan etkilenen hastalarda da yorgunluğun mevcut olduğunu ekledi.

Omicron varyantının semptomları nelerdir? Corona virüsü Omicron varyantı nasıl anlaşılır?

Öte yandan, Dr. Patterson, Omicron'un parainfluenza adı verilen bir soğuk algınlığı virüsüne benzediğini söyledi.

Omicron varyantının semptomları nelerdir? Corona virüsü Omicron varyantı nasıl anlaşılır?

100'DEN FAZLA ÜLKEDE TESPİT EDİLDİ
Omicron, 24 Kasım'da Güney Afrika'daki örneklerde tespit edildi. O zamandan beri aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 100'den fazla ülkede doğrulandı.

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