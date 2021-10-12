Corona virüsü (koronavirüsü) aşısının yeni yan etkisi mi bulundu? Corona aşısı yan etkileri nedir?

ABD'de yan etki tartışmalarına bir yenisi eklendi. Ülkede pek çok kişi aşı olduktan sonra lenf bezlerinin şiştiği şikayeti ile doktora başvurdu.

Bunun üzerine doktorlar ile görüşen CNN International bu durumun normal olduğunu okurları ile paylaştı. Haberde görüşüne baş vurulan doktor 'Aşının neden olduğu şişmiş lenf bezleri geçicidir, zararsızdır ve aşının işe yaradığının bir işaretidir' ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre, aşıdan sonra bağışıklık sistemi aktive edildiğinden ve bir antikor ordusu oluşturduğundan koltuk altı bölgesindeki lenf düğümleri bazen şişebilir.

Massachusetts General Hospital'da meme görüntüleme şefi ve Harvard Tıp Okulu'nda radyoloji profesörü olan Dr. Connie Lehman, bu şişmiş lenf bezlerinin mamogram ile tespit edilebildiğini belirtti.

Doçent Dr. Lisa Ann Mullen ise sadece COVID-19 aşılarının değil, grip aşısı, zona aşısı ve difteri/tetanoz/boğmaca (D-TaP) aşısının da lenf bezlerinin görünümünü geçici olarak değiştirebileceğini söyledi.

Mullen, 'Ekim ayında mamogramlarda grip aşısından kaynaklanan genişlemiş lenf düğümlerini sık sık görüyor' sözleri ile tabiri caizse tartışmalara son noktayı koydu.

AŞININ EN YAYGIN 5 YAN ETKİSİ

İngiltere'de yapılan araştırma ile Türkiye'de de kullanılan Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının takviye dozunu yani 3'üncü dozunu alan kişilerde görülen en yaygın 5 yan etki belirlendi.

Buna göre, aşıdan birkaç gün sonra her 5 kişiden 4'ünün kolunda ağrı oldu. Hastaların yüzde 64'ü halsizlik şikayetinde bulundu. Her 2 kişiden 1'i baş ağrısı şikayetinde bulunurken çok nadir de olsa ufak bir grupta kas ağrısı ve titremeye rastlandı. Söz konusu çalışma geçtiğimi günlerde ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yayınlanan sonuçlar ile örtüşüyor.

Salgın konusunda en yetkili kurum olarak gösterilen CDC 12 Ağustos ile 19 Eylül arasında üçüncü bir koronavirüs aşısı olan kişileri analiz etmiş ve katılımcıların yüzde 71'i enjeksiyon yerinde ağrı, yüzde 56'sı yorgunluk ve yüzde 43.4'ü baş ağrısı yaşadığını bildirmişti.