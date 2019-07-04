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04 Temmuz 2019, Perşembe
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'yi yenen Peru Copa America'da finale yükseldi

Şili'yi 3-0 yenen Peru Copa America'da finale yükseldi

Copa America'da Peru, son iki turnuvanın şampiyonu 'yi gibi net bir skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı. Peru'ya finali getiren golleri Flores, Yotun ve Guerrero'nun golleri getirdi.

Copa America yarı finalinde Peru ile Şili karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 21. dakikasında Flores ile öne geçen Peru, 38. dakikada Yotun ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.

Peru, 90+1. dakikada Guerrero'nun golüyle skoru 'a getirdi. Karşılaşmanın 90+4. dakikasında 'de Vargas penaltı atışından yararlanamadı.

Peru, Şili'yi 3-0 mağlup ederek Copa America finalinde 'nın rakibi oldu.

Şili'de Mauricio Isla ve 90 dakika sahada kaldı.
  1. 04.07.2019
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