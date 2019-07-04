Copa America'da Peru, son iki turnuvanın şampiyonu Şili'yi 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı. Peru'ya finali getiren golleri Flores, Yotun ve Guerrero'nun golleri getirdi.
Copa America yarı finalinde Peru ile Şili karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 21. dakikasında Flores ile öne geçen Peru, 38. dakikada Yotun ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.
Peru, 90+1. dakikada Guerrero'nun golüyle skoru 3-0'a getirdi. Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Şili'de Vargas penaltı atışından yararlanamadı.
Peru, Şili'yi 3-0 mağlup ederek Copa America finalinde Brezilya'nın rakibi oldu.
Şili'de Mauricio Isla ve Gary Medel 90 dakika sahada kaldı.
Mücadelenin 21. dakikasında Flores ile öne geçen Peru, 38. dakikada Yotun ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.
Peru, 90+1. dakikada Guerrero'nun golüyle skoru 3-0'a getirdi. Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Şili'de Vargas penaltı atışından yararlanamadı.
Peru, Şili'yi 3-0 mağlup ederek Copa America finalinde Brezilya'nın rakibi oldu.
Şili'de Mauricio Isla ve Gary Medel 90 dakika sahada kaldı.
- 04.07.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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acg bu adam bize lazım değil.
Şili'yi 3-0 yenen Peru Copa America'da finale yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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