Copa America B Grubu'nda Kolombiya'dan sonra çeyrek finale çıkan takım Arjantin oldu. A Grubu'nda Peru, en iyi 2 grup üçüncüsü kontenjanından tur atlamayı garantiledi.
Kupa Amerika (Copa America) B Grubu'nda Kolombiya ve Arjantin, çeyrek finale yükseldi.
Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın B Grubu'nda 3. ve son maçlar yapıldı.
Tur atlamayı garantileyen Kolombiya, Paraguay'ı Cuellar'ın 31. dakikada attığı golle 1-0 yenerek 3'te 3 yaptı ve grubu lider bitirdi.
Arjantin ise Katar ile oynadığı karşılaşmayı, Martinez'in 4 ve Agüero'nun 82. dakikadaki golleriyle 2-0 kazandı. Puanını 4'e çıkaran Arjantin, grup 2'ncisi olarak çeyrek final bileti aldı.
A Grubu'nu 4 puanla tamamlayan Peru da bu sonuçlar sonrası en iyi 2 grup üçüncüsü kontenjanından tur atlamayı garantiledi.
- 24.06.2019
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Quaresma gitsin mi kalsın mı?
Toplam 2
Yorum
hasan karamalığolu Q7 Gitmeli
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Toplam 1
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CÜNEYT DENİZ TÜRÜNÇE 5 MİLYON VERMEK YERİNE ADEMİ BEDAVAYA ALMAK DAHA KARLI ADEM DENİZDEN 2 GÖMLEK ÜSTÜN
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Fırtına golcü Moukandjo
Toplam 1
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ALPASLAN PEKİN BU ADAM BİZE İLAÇ OLUR AMA ALMAMIZ ÇOK ZOR ZİRA BU ADAMI BİZE BIRAKMAZLAR BİZİ GİBİ ÇOKTA TALİBİ RODALLEGADAN 5 GÖMLEK DAHA İYİ.
Kolombiya ve Arjantin çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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