Copa America C Grubu'nda Şili, turnuvaya konuk takım olarak katılan Japonya ile karşı karıya geldi. Fenerbahçeli Isla'nın bir asist yaptığı mücadelede Şili, rakibini 4-0 mağlup etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Copa America'da heyecan sürüyor. Son olarak Fenerbahçeli Isla ve Beşiktaşlı Medel'in formasını giydiği Şili, Asya Futbol Konfederasyonu'ndan konuk takım olarak turnuvaya dahil olan Japonya ile karşı karşıya geldi.
41. dakikada Erick Pulgar ile önce geçen Güney Amerika ekibi, 54. dakikada ise Isla'nın asistinde Vargas ile farkı 2'ye yükseltti. Manchester United'ın yıldızı Alexis Sanchez 82'de sahneye çıkarken, 83'te Vargas bir gol daha attı ve maç 4-0 Şili lehine sona erdi.
C Grubu'ndaki bir diğer maçta ise Uruguay rakibi Ekvador'u aynı skorla yenmişti.
- 18.06.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
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Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
Şili Japonya'ya acımadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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