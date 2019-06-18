Şili Japonya'ya acımadı - Son dakika Copa America 2019 haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2019, Salı
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'ya acımadı

Şili Japonya'ya acımadı

Copa America C Grubu'nda , turnuvaya konuk takım olarak katılan ile karşı karıya geldi. Fenerbahçeli Isla'nın bir asist yaptığı mücadelede Şili, rakibini 4-0 mağlup etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Copa America'da heyecan sürüyor. Son olarak Fenerbahçeli Isla ve Beşiktaşlı Medel'in formasını giydiği , Asya Futbol Konfederasyonu'ndan konuk takım olarak turnuvaya dahil olan ile karşı karşıya geldi.

41. dakikada Erick Pulgar ile önce geçen ekibi, 54. dakikada ise Isla'nın asistinde Vargas ile farkı 2'ye yükseltti. 'ın yıldızı 82'de sahneye çıkarken, 83'te Vargas bir gol daha attı ve maç 4-0 Şili lehine sona erdi.

C Grubu'ndaki bir diğer maçta ise Uruguay rakibi Ekvador'u aynı skorla yenmişti.

  1. 18.06.2019
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