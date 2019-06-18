Şili Japonya'ya acımadı

Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Copa America'da heyecan sürüyor. Son olarak Fenerbahçeli Isla ve Beşiktaşlı Medel'in formasını giydiği Şili, Asya Futbol Konfederasyonu'ndan konuk takım olarak turnuvaya dahil olan Japonya ile karşı karşıya geldi.

41. dakikada Erick Pulgar ile önce geçen Güney Amerika ekibi, 54. dakikada ise Isla'nın asistinde Vargas ile farkı 2'ye yükseltti. Manchester United'ın yıldızı Alexis Sanchez 82'de sahneye çıkarken, 83'te Vargas bir gol daha attı ve maç 4-0 Şili lehine sona erdi.

C Grubu'ndaki bir diğer maçta ise Uruguay rakibi Ekvador'u aynı skorla yenmişti.