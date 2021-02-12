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maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de heyecan 25. hafta maçlarıyla sürüyor. Haftanın açılış mücadelesinde sahasında 'u konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi ev sahibi takımın 26, konuk ekibin ise 22 puanı bulunuyor. Peki, -Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 09:02
Çaykur Rizespor Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 25. haftasının açılış mücadelesinde 26 puanlı evinde 22 puanlı 'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi, maçın saati ve kanalı en çok merak edilenler arasında... İşte bu soruların cevapları...

RİZESPOR-BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çaykur 'un sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maç bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EKSİK VE CEZALILAR

Bu arada konuk ekipte sakatlıkları bulunan , ve , Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Ev sahibi takımda ise sakatlıkları nedeniyle tedavi olan ve ile maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen ve , Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak. Sarı kart ceza sınırında bulunan , , Godfred Donsah ve Fabricio Baiano ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında kart görmeleri halinde MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek.

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