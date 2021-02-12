Çaykur Rizespor Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 25. haftasının açılış mücadelesinde 26 puanlı Çaykur Rizespor evinde 22 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi, maçın saati ve kanalı en çok merak edilenler arasında... İşte bu soruların cevapları...

RİZESPOR-BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çaykur Rizespor'un sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maç bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EKSİK VE CEZALILAR

Bu arada konuk ekipte sakatlıkları bulunan Elba Rashani, Gabriel Obertan ve El Kabir, Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Ev sahibi takımda ise sakatlıkları nedeniyle tedavi olan Loic Remy ve Erik Sabo ile Aytemiz Alanyaspor maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen Fernando Boldrin ve Emir Dilaver, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak. Sarı kart ceza sınırında bulunan Tunay Torun, Fernando Andrade, Godfred Donsah ve Fabricio Baiano ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında kart görmeleri halinde MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek.