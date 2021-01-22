Haberler Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor'un Medipol Başakşehir maçı öncesi 12 eksiği var!

'un maçı öncesi 12 eksiği var!

Son dakika haberleri... 'in 21. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek olan 3'ü kaleci 18 kişilik kafile ile 'a gitti.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 11:34
Çaykur Rizespor'un Medipol Başakşehir maçı öncesi 12 eksiği var!

'in 21. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak 'a 18 kişilik kafile ile gitti. Havalimanından uçakla İstanbul'a giden yeşil-mavili ekip Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelenin son çalışmasını bu şehirde yapacak.

Teknik direktör ile yolların ayrılmasından sonra Sumudica ile prensipte anlaşan Rize temsilcisinin başında sahaya resmi sözleşme imzalanmadığı için mücadelesinde olduğu gibi antrenör çıkacak.

YEŞİL-MAVİLİLERDE 12 EKSİK

Yeşil-mavili ekipte, Başakşehir maçı öncesinde 12 futbolcu çeşitli nedenlerle kadroda yer almıyor. , , sakatlığı nedeni ile İstanbul'a götürülmezken, eşinin doğum yapması nedeni ile izinli bulunuyor. Karadeniz ekibinde 8 futbolcu Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada tutuluyor.

Kafilede yer alan 'nin ise sakatlığının ciddi olduğu için forma giymemesi bekleniyor. Eksiklerin çokluğu nedeniyle transfer döneminde sözleşmesi yeniden aktif edilen Yunan oyuncu kadroya dahil edildi.

Yeşil-mavili ekibin İstanbul kafilesinde 3'ü kaleci 18 oyuncu bulunuyor.



SON DAKİKA