Rize’den müthiş dönüş
Müthiş maçta 75’te 10 kişi kalan Kayseri, 87’de Kravets’le (pen.) 2-1 yaptı. 90+2’de Garmash, 90+3’te Fernandes Rize’yi kurtardı.
Rize'de final gibi maçta, Kayserispor uzatmada yıkıldı. Rize'ye Beşiktaş galibiyetinin morali ve 3'te 3'le gelen sarı-kırmızılılar, 11'de Samudio'nun golüyle geri düştü. 32'de Diego frikikten eşitliği sağladı. 39'da Mesanovic'in plasesi üst direkten döndü. 2. devrede 75'te Kayseri'de Campanharo kızardı. 86'da kazanılan penaltıyı Kravets ağlarla buluşturdu. Ardından Rize'nin şovu başladı. 90+2'de Garmash, 90+3'te Fernandes, müthiş geri dönüşü tamamladı. 3 maç sonra kazanan Atmaca, ligde kalma yolunda umutlandı.
KARAMAN: ÇOK ÖZEL BİR 3 PUAN
Rize hocası Ünal Karaman, Kayseri'ye kaybetmeleri halinde geri dönüşün zorlaşacağına işaret edip, bu geri dönüşle ayrı bir kazanım sağladıklarını belirtti. Karaman, "Çok özel bir üç puan oldu. Artık geleceğe daha dikkatli bakmalıyız. Kolay penaltı peşinde olmuyoruz ama artı.
- 10.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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