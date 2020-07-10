Rize’den müthiş dönüş

Rize'de final gibi maçta, Kayserispor uzatmada yıkıldı. Rize'ye Beşiktaş galibiyetinin morali ve 3'te 3'le gelen sarı-kırmızılılar, 11'de Samudio'nun golüyle geri düştü. 32'de Diego frikikten eşitliği sağladı. 39'da Mesanovic'in plasesi üst direkten döndü. 2. devrede 75'te Kayseri'de Campanharo kızardı. 86'da kazanılan penaltıyı Kravets ağlarla buluşturdu. Ardından Rize'nin şovu başladı. 90+2'de Garmash, 90+3'te Fernandes, müthiş geri dönüşü tamamladı. 3 maç sonra kazanan Atmaca, ligde kalma yolunda umutlandı.



KARAMAN: ÇOK ÖZEL BİR 3 PUAN

Rize hocası Ünal Karaman, Kayseri'ye kaybetmeleri halinde geri dönüşün zorlaşacağına işaret edip, bu geri dönüşle ayrı bir kazanım sağladıklarını belirtti. Karaman, "Çok özel bir üç puan oldu. Artık geleceğe daha dikkatli bakmalıyız. Kolay penaltı peşinde olmuyoruz ama artı.