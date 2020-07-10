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10 Temmuz 2020, Cuma
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Rize’den müthiş dönüş

Rize’den müthiş dönüş

Müthiş maçta 75’te 10 kişi kalan , 87’de Kravets’le (pen.) 2-1 yaptı. 90+2’de Garmash, 90+3’te Fernandes Rize’yi kurtardı.

Rize'de final gibi maçta, uzatmada yıkıldı. Rize'ye galibiyetinin morali ve 3'te 3'le gelen sarı-kırmızılılar, 11'de Samudio'nun golüyle geri düştü. 32'de Diego frikikten eşitliği sağladı. 39'da Mesanovic'in plasesi üst direkten döndü. 2. devrede 75'te 'de Campanharo kızardı. 86'da kazanılan penaltıyı Kravets ağlarla buluşturdu. Ardından Rize'nin şovu başladı. 90+2'de Garmash, 90+3'te Fernandes, müthiş geri dönüşü tamamladı. 3 maç sonra kazanan Atmaca, ligde kalma yolunda umutlandı.

KARAMAN: ÇOK ÖZEL BİR 3 PUAN
Rize hocası , Kayseri'ye kaybetmeleri halinde geri dönüşün zorlaşacağına işaret edip, bu geri dönüşle ayrı bir kazanım sağladıklarını belirtti. Karaman, "Çok özel bir üç puan oldu. Artık geleceğe daha dikkatli bakmalıyız. Kolay penaltı peşinde olmuyoruz ama artı.

  1. 10.7.2020
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