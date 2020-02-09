Melnjak ile 2022’ye
Çaykur Rizespor, yıldız sol beki Dario Melnjak'ın sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. Sportif Direktör Yılmaz Bal, Hırvat futbolcunun camia tarafından çok sevildiğini söyledi.
Çaykur Rizespor, yıldız sol beki Dario Melnjak'ın sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. Sportif Direktör Yılmaz Bal, Hırvat futbolcunun camia tarafından çok sevildiğini söyledi. Bal, "Yurt içi ve yurt dışından teklif vardı. Kendisi kulüpten ayrılmayı düşünmedi" dedi. Melnjak, sözleşme yenilemede karar vermenin kolay olduğunu ve Rizespor'u ailesi gibi gördüğünü belirtti.
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