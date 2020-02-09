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09 Şubat 2020, Pazar
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Melnjak ile 2022’ye

Melnjak ile 2022’ye

, yıldız sol beki 'ın sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. , Hırvat futbolcunun camia tarafından çok sevildiğini söyledi.

Çaykur Rizespor, yıldız sol beki 'ın sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. , Hırvat futbolcunun camia tarafından çok sevildiğini söyledi. Bal, "Yurt içi ve yurt dışından teklif vardı. Kendisi kulüpten ayrılmayı düşünmedi" dedi. Melnjak, sözleşme yenilemede karar vermenin kolay olduğunu ve Rizespor'u ailesi gibi gördüğünü belirtti.

  1. 9.2.2020
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