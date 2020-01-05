Çaykur Rizespor’da ikinci devre hazırlıkları başladı
Süper Lig'de ilk yarıyı 20 puan ile 12. sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, İkinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek’te akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla start verdi.
İkinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te start veren Çaykur Rizespor, ilk çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.
Konakladıkları otelin sahasında teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde core çalışması ile başlayan idmanın tamamı basına açık yapıldı. Isınma hareketleri ile devam eden antrenman pas çalışması ile sürdü. Mavi yeşilli ekip idmanı taktiksel çalışmalarla sonlandırdı.
- 05.01.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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