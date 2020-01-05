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05 Ocak 2020, Pazar
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’da ikinci devre hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor’da ikinci devre hazırlıkları başladı

Süper Lig'de ilk yarıyı 20 puan ile 12. sırada tamamlayan , İkinci yarı hazırlıklarına Belek’te akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla start verdi.

İkinci yarı hazırlıklarına Belek'te start veren , ilk çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Konakladıkları otelin sahasında teknik direktör yönetiminde core çalışması ile başlayan idmanın tamamı basına açık yapıldı. Isınma hareketleri ile devam eden antrenman pas çalışması ile sürdü. Mavi yeşilli ekip idmanı taktiksel çalışmalarla sonlandırdı.

  1. 05.01.2020
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