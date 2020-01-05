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05 Ocak 2020, Pazar
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'ı kiraladı

Çaykur Rizespor Denys Harmash'ı kiraladı

'de ikinci yarı hazırlıklarını 'da sürdüren , Ligi takımlarından forması giyen orta saha oyuncusu 'ı 6 aylığına kiraladı.

, orta sahasını ile güçlendirdi. Mavi yeşilli ekip, Ukraynalı milli futbolcu ile Denys Harmash'ı 'den sezon sonuna kadar kiraladı. Harmash, Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile birlikte bugün takımın kamp yaptığı 'ya geldi.




29 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Kiev forması ile 20 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. milli takımında da 2011 yılından beri forma giyen Harmash, forması ile 30 maça çıktı ve bu müsabakalarda 2 gol kaydetti.

  1. 05.01.2020
  2. Güncelleme: 05.01.2020 19:56
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