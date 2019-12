Boldrin Rize'de mutlu

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor 'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Henrique Boldrin, "Annem ve eşimin annesi de Rize'ye geldi. Özellikle güvenlik konusunda Türkiye muhteşem bir ülke. Rize'de herkes güler yüzlü ve kendinizi güvende hissediyorsunuz." dedi.

Rize'yi çok sevdiğini anlatan Boldrin, kızının bir Türk okuluna gittiğini, eşinin Rize'de birçok sosyal faaliyeti keyifli bir şekilde yerine getirebildiğini aktardı.

Ailece Rize'ye adapte olduklarını vurgulayan Boldrin, "Önümüzdeki günlerde Türkçe öğretmeni tutup, Türkçe'yi daha iyi öğrenmek ve konuşmak istiyorum. Burada her şey yolunda. Birkaç kelime biliyorum. Öğrenmek istememin ilk sebebi kızım. Benden iyi Türkçe kelimeler biliyor. Bana sürekli sorular soruyor. Onun karşısında kötü duruma düşmek istemiyorum. O nedenle öğrenme azmim daha da artıyor." diye konuştu.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Türk yemeklerinin çok iyi olduğunun altını çizerek, "Türk mutfağına bayılıyorum. Rize'de balık restoranlarını çok seviyorum. Pide ve kebap fazla kilo aldıran şeyler ama çok sevsek de fazla yiyemiyoruz. Türk mutfağı gerçekten dünyada sayılı mutfaklardan." ifadelerini kullandı.

Ailesinden çok fazla kişinin Rize'ye geldiğini anlatan deneyimli oyuncu, şunları kaydetti:

"Annem ve eşimin annesi de Rize'ye geldi. Onlarla birçok konuda ülkeler arası karşılaştırma yaptık. Özellikle güvenlik konusunda Türkiye muhteşem bir ülke. Türkiye denilince dışarıdan insanların kafasında bir imaj oluşuyor. Buraya geldiklerinde ne kadar sakin, güzel ve güvenli olduğunu görüyorlar. Brezilya için iyi bir şey olmasa da sokaklar bazen tehlikeli olabiliyor. Türkiye'de Rize'de herkes güler yüzlü ve kendinizi güvende hissediyorsunuz. Brezilya'da bu konuyu özellikle çok anlatıyoruz ve ailem anlatıyor."

"KENDİMİ BU TAKIMIN LİDERLERİNDEN BİRİ OLARAK GÖRÜYORUM"

Ligde bazı maçlarda alınan kötü sonuçların hedeflerinden uzak olmalarına yol açtığının altını çizen Boldrin, "Bulunduğumuz konumdan memnun değiliz. Özellikle Denizli, Kayseri ve Kasımpaşa maçları en kötü beraberlik ile ayrılabileceğimiz maçlardı. Bu maçlarda kaybetmesek 20 puana ulaşabilirdik. Rize taraftarı bu skorları hak etmedi. Onları üzdüğümüzün farkındayız. Bu durumda yapılacak en önemli şey çok çalışmak ve eksiklerimizi gidermek. Eğer bir önceki maçtaki hataları yapmazsak hem kendimizi hem taraftarımızı sevindireceğimizi biliyorum." şeklinde konuştu.

Çaykur Rizespor için özel şeyler hissettiğini anlatan Boldrin, şöyle devam etti:

"Kalbimin derinliklerinden benim çok istediğim bir şey var. Bu kulübü Avrupa kupalarına götürmek. Rize ile ilgili bazen 'küme düşer mi?' konuşmalarını duyuyorum. Bunu yakıştıramıyorum. Küçük düşürme olarak görüyorum. Bu kadar düzgün yönetilen, bu kadar finansal açıdan Türkiye'de iyi olan, örnek gösterilebilecek bir kulübün bile küme düşme adayı gösterilmesi beni çok üzüyor. Bunun asla olmasını düşünmüyoruz. Benim tek düşüncem bu takımı Avrupa kuplarına götürebilmek. Bireysel anlamda her türlü mücadeleyi ediyorum. Her zaman düşünce olarak bir önceki maçtan daha iyi oynamak, iyi oyunumu devam ettirmek istiyorum. Taraftarın sevgisini hissediyorum. Taraftarımız kulübünü seven sonuç ne olursa olsun destekleyen bir taraftar. Bu sonuçları değiştirecek olan bizleriz. Onlar ne kadar üzülüyorsa inansınlar bizler onlardan fazla üzülüyoruz. Bu takım hepimizin. Ben kendimi bu takımın liderlerinden biri olarak görüyorum."

Ligde ilk yarıda oynayacakları son iki maçın çok zor olacağına işaret eden Boldrin, "Ne kadar zor olursa olsun hepimiz kazanmak için sahaya çıkacağız. Benim oyun anlayışımda her maçı kazanmak zorundayız. Hedefimiz altı puan almak. Zor olduğunu biliyoruz ama savaşacağız. Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında elimizden gelenin en iyisi için çalışacağız." dedi.

Boldrin, iyi yönetiminden dolayı Rize'ye gelmek isteyen çok sayıda oyuncunun kendisini aradığını, bu sezon başından itibaren bu konuda kendisinden fikir alan herkese Rize'nin güzelliklerini anlattığını sözlerine ekledi.

Brezilyalı oyuncu bu sezon forma giydiği 12 maçta takımına 4 gol ile katkı yaptı.