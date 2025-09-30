Bursa’da seri sonu

Yeşil beyazlar ligde 19 gol atıp sadece 2 gol yedi. Bursaspor, sahasındaki son mağlubiyetini 24 Nisan 2024'te Afyonspor karşısında almıştı. O tarihten bu yana geçen 17 ayda, 15'i lig ve 2'si kupa olmak üzere toplam 17 maçta yenilgi yüzü görmemişti. Önceki gün oynanan karşılaşmada Isparta 32 Spor, Bursa'da aldığı 1-0'lık galibiyetle yeşil-beyazların evindeki 20 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi. Böylece Bursaspor, uzun bir aranın ardından sahasında taraftarı önünde ilk mağlubiyetini yaşamış oldu. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon 6 karşılaşmaya çıkan Bursaspor, 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Hücumda etkili performansıyla öne çıkan yeşilbeyazlar, rakip fileleri 19 kez havalandırdı. Bursaspor, ligde şu ana kadar sadece 2 gol yiyerek savunma disiplinini de ortaya koydu. Bu istatistikle, TFF 2. Lig'in 2 grubunda da en az gol yiyen iki takımdan biri konumunda bulunuyor.