Haberler Bursaspor Son dakika spor haberi: Bursaspor’dan transfer rüzgarı! Tim Matavz, Reagy Ofosu ve Namıq Alasgarov ile anlaşmaya sağlandı

Son dakika spor haberi: Bursaspor’dan transfer rüzgarı! Tim Matavz, Reagy Ofosu ve Namıq Alasgarov ile anlaşmaya sağlandı

Son dakika spor haberi: Bursaspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip Tim Matavz, Reagy Ofosu ve Namıq Alasgarov ile anlaştı. Üç futbolcu için kısa sürede resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 11:57
Son dakika spor haberi: Bursaspor’dan transfer rüzgarı! Tim Matavz, Reagy Ofosu ve Namıq Alasgarov ile anlaşmaya sağlandı
Bursaspor'da transfer hareketliliği hız kazandı. Yeşil-beyazlılar, Tim Matavz, Reagy Ofosu ve Namıq Alasgarov ile anlaşmaya vardı. Resmi açıklamaların kısa sürede gelmesi bekleniyor.

Transfer tahtasını açtıktan sonra kadrosunu güçlendirmek adına önemli adımlar atan Bursaspor, üç isimle daha anlaşma sağladı. Üst üste yeni transferleri Bursa'ya getirmeye başlayan yeşil-beyazlı yönetim, Tim Matavz, Reagy Ofosu ve Namıq Alasgarov ile anlaştı. Söz konusu futbolcular için resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor.

BURSASPOR YABANCILARINI BEKLİYOR

Geçen sezon Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Wahda'da forma giyen Matavs, 20 maçta 12 gol atma başarısı gösterdi. Romanya'nın Universitatea Craiova takımında top koşturan 29 yaşındaki Reagy Ofosu ise hızıyla dikkat çekiyor. Bursaspor'un uzun zamandır transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği Namiq Alasgarov da Azerbaycan Milli Takımı'ndaki performansıyla göz dolduruyor.
SON DAKİKA