Haberler Bursaspor Son dakika spor haberi: Şener Özbayraklı’dan eski kulübü Bursaspor’a destek!

Son dakika spor haberi: Şener Özbayraklı’dan eski kulübü Bursaspor’a destek!

Son dakika spor haberi: Bursaspor'un eski futbolcusu Şener Özbayraklı, yeşil-beyazlıların başlatmış olduğu 'Ayağa kalk Bursa' kampanyasına destek verdi. Şener Özbayraklı bu kampanyaya 16 bin tl ile destek oldu.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 14:48
Son dakika spor haberi: Şener Özbayraklı’dan eski kulübü Bursaspor’a destek!

Bursaspor'un 'Ayağa Kalk Bursa' kampanyasına eski oyuncularından destek sürüyor. Başakşehir forması giyen Şener Özbayraklı da yeşil-beyazlı kulübün bu çağrısına kayıtsız kalmadı.

Bir dönem Bursaspor forması giyen ve sonrasında Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını da terleten tecrübeli futbolcu, Bursaspor Kulübü'ne 16 bin TL'lik destekte bulundu. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Ayağa Kalk Bursa hareketine 16.000 TL değerinde hatıra forması alarak katkıda bulunan eski futbolcumuz Şener Özbayraklı'ya teşekkür ederiz.

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