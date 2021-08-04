Transfer yasağını kaldıran Bursaspor coştu!

Timsah'ın yeni hedefleri arasında İzlandalı Birkir Bjarnason, Hırvat Ivan Santini ve Sinan Bolat ile bulunuyor. Oyuncularla görüşmelerde bulunan Timsah, transferlerde son aşamaya geldi. 33 yaşındaki orta saha Bjarnason, son olarak Brescia forması giydi. Milli Takım'da ise 98 maçta 14 kez ağları sarstı. Ülkesinin NK Osijek takımında forma giyen 32 yaşındaki forvet Santini, geçen sezon 12 maçta 3 gol, 3 asistle oynadı. 32 yaşındaki tecrübeli eldiven Sinan Bolat'ın bonservisi ise Genk'te bulunuyor.



GELECEĞE YATIRIM

Bursaspor gençlere duyduğu güveni sözleşmelere yansıttı. İsmail Çokçalış'ın (21) şartları iyileştirilirken, Taha Altıkardeş'in (17) sözleşmesi 2025'e uzatıldı. Diğer isimlerin de uzun vadeli kontratları bulunuyor.