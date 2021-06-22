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'dan ilginç sponsor kararı!

. Lig ekiplerinden her maça farkı sponsorla çıkma kararı aldı. Yeşil beyazlılar, göğüs, sırt, kol ve şort reklamları için fiyatlarını da belirledi.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 12:43
Bursaspor'dan ilginç sponsor kararı!

, yeni sezonda her maçına farklı bir forma reklamı ile çıkacak.

'nde göreve gelmelerinin ardından, çeşitli ekonomik hamleler ile kulübün mali sorununu gidermeyi amaçlayan yönetim, yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Yönetim kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, 2021-22 sezonunda formaların reklam alanları (göğüs, sırt, kol ve şort) oynanacak her maçta ayrı ayrı satışa sunulacak. Normal sezonu 36 hafta sürecek olan 'inci Lig forma reklam alan fiyatlar ise şu şekilde:
Forma göğüs: 250 bin TL (1 adet - 1 maç)
Forma sırt: 150 bin TL (1 adet - 1 maç)
Forma kol: 75 bin TL (1 adet - 1 maç)
Şort: 35 bin TL (1 adet - 1 maç)

Kulüpten yapılan açıklamada ise "Bu planlamayla Bursasporumuza reklam desteğinin verilmesinin kolaylaştırılması ve kulübümüzün yıllık forma reklam gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan yeni sezonda mağazalarında satışa sunulacak formaların sezonluk reklam alanlarının (göğüs, sırt, kol ve şort) bedelleri de şu şekilde belirlendi:

Forma göğüs: 800 bin TL
Forma sırt: 550 bin TL
Forma kol: 350 bin TL
Şort: 250 bin TL
Tozluk 250 bin TL

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