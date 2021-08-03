Shengelia Bursa'ya

Yeniden Süper Lig'i hedefleyen Bursaspor transfer tahtasını açtırır açtırmaz üst üste ataklar yapıyor. Yeşil-beyazlılar hücum hattını güçlendirmek için geçen sezonu Konyaspor'da geçiren Levan Shengelia ile temas kurdu. 25 yaşındaki Gürcü oyuncunun bonservisinin elinde olması Timsah'ı iştahlandırıyor. Türkiye'de kalmak isteyen oyuncunun tekife sıcak baktığı kaydedildi.

SOLU RAKET GİBİ

Levan Shengelia hücum hattının her yerinde forma giyebiliyor. Asıl mevkisi sağ kanat olan başarılı futbolcu; sağ açık, 10 numara ve forvet pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Gürcistan Milli Takımı'nda da forma giyen Shengelia, Süper Lig'de 56 karşılaşmada 7 defa ağları sarstı, 7 de asist yaptı. Bursaspor'un kısa süre içinde Levan Shengelia transferinde mutlu sona ulaşması bekleniyor.