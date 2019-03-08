Bursaspor Anıtkabir'i ziyaret etti
08 Mart 2019, Cuma
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Anıtkabir'i ziyaret etti

Bursaspor Anıtkabir'i ziyaret etti

teknik heyeti ve oyuncular, maçı öncesinde Anıtkabir’i ziyaret etti.

'de ile karşılaşacak olan 'da teknik heyet, oyuncular ve personeller, 'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti. ve oyuncular mozoleye çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.
Teknik direktör Samet Aybaba, Anıtkabir Özel Defteri'ne "Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın mimarı, Bursaspor futbol kafilesi olarak buradayız. Minnetle, sevgiyle, hasretle anıyoruz" diye yazdı.

Daha sonra teknik ekip ve futbolcular Anıtkabir Müze'sini gezerek, kamp yaptığı otele döndü.

  1. 08.03.2019
  2. Güncelleme: 08.03.2019 15:39
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