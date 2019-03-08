Bursaspor Anıtkabir'i ziyaret etti
Bursaspor teknik heyeti ve oyuncular, MKE Ankaragücü maçı öncesinde Anıtkabir’i ziyaret etti.
Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Bursaspor'da teknik heyet, oyuncular ve personeller, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti. Teknik direktör Samet Aybaba ve oyuncular mozoleye çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.
Teknik direktör Samet Aybaba, Anıtkabir Özel Defteri'ne "Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın mimarı, Bursaspor futbol kafilesi olarak buradayız. Minnetle, sevgiyle, hasretle anıyoruz" diye yazdı.
Daha sonra teknik ekip ve futbolcular Anıtkabir Müze'sini gezerek, kamp yaptığı otele döndü.
- 08.03.2019
- Güncelleme: 08.03.2019 15:39
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