Bursa’da 6 puanlık maç

Yeşil-beyazlı takım yarın sahasında ağırlayacağı Çaykur Rizespor ile çok kritik bir müsabaka oynayacak. Ligde 7 maçtır kazanamayan ve düşme potasına yaklaşan Timsah, yarınki maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Karşılaşma öncesinde Bursaspor, 24 puanla 13., Çaykur Rizespor ise 22 puanla 16. sırada yer alıyor. Ayrıca ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Çaykur Rizespor oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.



LİGDE 32 RANDEVU

Her iki takımda ligde yarınki müsabakayla birlikte 32. kez karşı karşıya gelecek. Bu zamana kadar oynanan 31 maçta Bursaspor'un galibiyetlerde 14-12'lik üstünlüğü bulunuyor. Taraftarlar arasındaki 5 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bu müsabakalarda yeşil-beyazlılar 41 gol atarken, kalesinde ise 46 gol gördü.



BURSASPOR SAHASINDA KAYBETMİYOR

Bursaspor ile Çaykur Rizespor arasında Bursa'da oynanan maçlarda ise ev sahibi takımın ezici bir üstünlüğü bulunuyor. 15 Süper Lig maçında 11 kez Timsah, 1 kez Rize ekibi kazandı. 3 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Rizespor, Bursa deplasmanında son galibiyetini 1988 Ağustos ayında elde etti.



SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR

Zorlu müsabaka öncesinde yeşil-beyazlı takımda sakat futbolcuların çokluğu göze çarpıyor. Sezon başında bu yana gol yollarında büyük sıkıntı çeken Bursaspor'da golcü oyuncu Diafra Sakho, Kubilay Kanatsızkuş ve Tunay Torun ile cezalı Aytaç Kara bu müsabakada forma giyemeyecek.