Bursaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.
Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Futbolcular, idmanın son bölümünde taktik çalışması yaptı.
Sakatlıkları bulunan Sakho, Tunay Torun ve Kubilay Kanatsızkuş antrenmana katılmadı.
Yüzlerce yeşil-beyazlı taraftar, antrenman öncesinde futbolculara destek için tesislere gelerek tezahüratta bulundu.
Antrenmanda bulunan Bursaspor Basketbol Takımı oyuncularını da alkışlayan taraftarlar, iki takım oyuncularıyla da hatıra fotoğrafları çektirdi.
Öte yandan, doğum günü olan Ertuğrul Ersoy için de taraftarlar pasta kesti.
- 14.2.2019 18:33
-
Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
FB Ayew bu para etmez kulübü Çin kulübü ile anlaşıp FB nin satın alma opsiyonunu kullanmasınımı istiyor acaba ?
-
Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
faruk sat sat sat, gönder gitsin
-
Galatasaray - Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 2
Yorum
CYT Hadi benfica...yenin sunlari
Bursaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.