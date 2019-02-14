Bursaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
14 Şubat 2019, Perşembe
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'da maçı hazırlıkları

Bursaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

, 'in 22. haftasında 16 Şubat Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör yönetimindeki antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Futbolcular, idmanın son bölümünde taktik çalışması yaptı.

Sakatlıkları bulunan Sakho, ve Kubilay Kanatsızkuş antrenmana katılmadı.

Yüzlerce yeşil-beyazlı taraftar, antrenman öncesinde futbolculara destek için tesislere gelerek tezahüratta bulundu.

Antrenmanda bulunan Basketbol Takımı oyuncularını da alkışlayan taraftarlar, iki takım oyuncularıyla da hatıra fotoğrafları çektirdi.

Öte yandan, doğum günü olan Ertuğrul Ersoy için de taraftarlar pasta kesti.

  1. 14.2.2019 18:33
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