Bursaspor hazırlık maçında Altay'ı 1-0 yendi
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    hazırlık maçında Altay'ı 1-0 yendi

    Bursaspor hazırlık maçında Altay'ı 1-0 yendi

    Süper Lig ekiplerinden , 'da hazırlık maçında karşılaştığı Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Altay'ı 1-0 yendi.


    Yeni sezon hazırlıklarını 'da sürdüren ve Altay, Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı. Maçı Sarper Barış Şaka yönetirken yardımcı hakemliklerini Gökhan Balcın, Ali Can Alp, Gökçen Öztürk yaptı. Bursaspor sahaya , Muhammed Emin Sarıkaya, Barış Yardımcı, Titi, Onur Atasayar, Badji, , Yusuf Erdoğan, , Stancu ve Kubilay Kanatsızkuş 11'iyle çıktı. Altay ise Egemen, Yasin, Serkan Palaz, , İvan İvanov, Metin Yüksel, Ferhat, Adnan Aganovic, Deniz, Kappel, Marcı Paxiao 11'iyle mücadele etti. Karşılaşmaya Altay başladı. Her iki takım da yakaladıkları pozisyonları gole çeviremeyince ilk yarı 0-0 tamamlandı.


    İKİNCİ YARI


    İkinci yarıda Bursaspor'da Harun'un yerine Okan Kocuk, Furkan'ın yerine Alper Ademoğlu, Kubilay'ın yerine Ozan Can Kökçü oyuna dahil oldu. Altay'da ise İvan İvanov'un yerine Gencer Cansev, 'nun yerine Atakan Çankaya, İhsan Furkan'ın yerine Hüsamettin Yener, Marcı Paxiao yerine ikinci yarıya başlayan isimler oldu. Maçın ikinci yarısına etkili başlayan Bursaspor 49'uncu dakikada Stancu ile 1-0 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Bursaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

    1. 19.7.2018 10:08
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