CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Boks Terence Crawford Canelo’yu devirdi ve tarihe geçti

Terence Crawford Canelo’yu devirdi ve tarihe geçti

Boksun dev isimlerinden Terence Crawford, Las Vegas’taki Allegiant Stadyumu’nda çıktığı tarihi karşılaşmada Canelo Alvarez’i mağlup etti.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 10:12 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 10:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Terence Crawford Canelo’yu devirdi ve tarihe geçti

Boks dünyasında tarihi bir gece yaşandı. Amerikalı efsane Terence Crawford, Las Vegas'ta Canelo'yu puanla mağlup ederek süper orta sıklette tartışmasız dünya şampiyonu oldu.

REKOR KATILIM

Allegiant Stadyumu'nda 70.482 seyirciyle Las Vegas tarihinin en kalabalık boks gecesinde ringe çıkan Crawford, Meksikalı süperstar Canelo'ya kariyerinin üçüncü yenilgisini tattırdı. Hakemler karşılaşmayı 116-112, 115-113 ve 115-113'lük skorlarla oybirliğiyle Crawford lehine sonuçlandırdı. Böylece 37 yaşındaki Amerikalı, yenilgisiz unvanını koruyarak kariyerindeki 42. galibiyetine (31'i nakavt) ulaştı.

EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BAŞARI

Crawford, dört kemer döneminde daha önce iki farklı sıklette tüm unvanları toplamış tek boksör olarak tarihe geçmişti. Artık bu başarıyı üç farklı sıklete taşıyan ilk isim oldu. Kariyerinde 61, 63, 66, 69 ve şimdi de 76 kiloda şampiyonluklar elde eden Amerikalı yıldız, kendisini Harry Greb, Henry Armstrong, Roberto Duran ve Manny Pacquiao gibi tartışmasız efsanelerin arasına yazdırdı.

CANELO İÇİN AĞIR KAYIP

Daha önce sadece Floyd Mayweather (2013) ve Dmitry Bivol'a (2022) kaybeden Canelo, Crawford'a karşı aldığı yenilgiyle altı maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Üründül’den flaş Beşiktaş yorumu!
F.Bahçe'den gelen teklife 'hayır' dedi! O gerçek ortaya çıktı
DİĞER
Milli futbolcular Avrupa’yı salladı! Hakan, Arda ve Kenan’dan harika goller
"Can" kara parayı eğitim ve medya ile akladı! Kemal Can 875 bin TL gelirle 575 milyon dolara Habertürk'ü nasıl aldı? | "Köstebek" şüphesi
Usta yazardan G.Saray'ın yıldızına övgü!
Usta kalemden Yalçın'a büyük övgü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Crawford Canelo’yu devirdi! Crawford Canelo’yu devirdi! 10:12
F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi? F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi? 10:03
Türkiye-Almanya final maçı detayları! Türkiye-Almanya final maçı detayları! 09:56
Üründül’den flaş Beşiktaş yorumu! Üründül’den flaş Beşiktaş yorumu! 09:21
Gaziantep FK-Kocaelispor maçı ne zaman? Gaziantep FK-Kocaelispor maçı ne zaman? 09:19
Kayserispor-Göztepe maçı detayları! Kayserispor-Göztepe maçı detayları! 09:12
Daha Eski
F.Bahçe'den gelen teklife 'hayır' dedi! O gerçek ortaya çıktı F.Bahçe'den gelen teklife 'hayır' dedi! O gerçek ortaya çıktı 09:07
Usta kalemden Yalçın'a büyük övgü! Usta kalemden Yalçın'a büyük övgü! 08:47
Bugünkü maçlar 14 Eylül 2025 Bugünkü maçlar 14 Eylül 2025 08:38
Usta yazardan G.Saray'ın yıldızına övgü! Usta yazardan G.Saray'ın yıldızına övgü! 08:34
F.Bahçe-Trabzonspor maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Trabzonspor maçı öncesi son notlar! 08:01
Chelsea 90+3'te yıkıldı! Chelsea 90+3'te yıkıldı! 00:09