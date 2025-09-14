Terence Crawford Canelo’yu devirdi ve tarihe geçti

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Boks dünyasında tarihi bir gece yaşandı. Amerikalı efsane Terence Crawford, Las Vegas'ta Canelo'yu puanla mağlup ederek süper orta sıklette tartışmasız dünya şampiyonu oldu.

REKOR KATILIM

Allegiant Stadyumu'nda 70.482 seyirciyle Las Vegas tarihinin en kalabalık boks gecesinde ringe çıkan Crawford, Meksikalı süperstar Canelo'ya kariyerinin üçüncü yenilgisini tattırdı. Hakemler karşılaşmayı 116-112, 115-113 ve 115-113'lük skorlarla oybirliğiyle Crawford lehine sonuçlandırdı. Böylece 37 yaşındaki Amerikalı, yenilgisiz unvanını koruyarak kariyerindeki 42. galibiyetine (31'i nakavt) ulaştı.

EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BAŞARI

Crawford, dört kemer döneminde daha önce iki farklı sıklette tüm unvanları toplamış tek boksör olarak tarihe geçmişti. Artık bu başarıyı üç farklı sıklete taşıyan ilk isim oldu. Kariyerinde 61, 63, 66, 69 ve şimdi de 76 kiloda şampiyonluklar elde eden Amerikalı yıldız, kendisini Harry Greb, Henry Armstrong, Roberto Duran ve Manny Pacquiao gibi tartışmasız efsanelerin arasına yazdırdı.

CANELO İÇİN AĞIR KAYIP

Daha önce sadece Floyd Mayweather (2013) ve Dmitry Bivol'a (2022) kaybeden Canelo, Crawford'a karşı aldığı yenilgiyle altı maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.