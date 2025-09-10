CANLI SKOR ANA SAYFA
Buse Naz Çakıroğlu yarı finalde!

Buse Naz Çakıroğlu yarı finalde!

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 51 kiloda Zareen Nikhat'ı mağlup etti Dünya Şampiyonası’nda yarı finale yükseldi.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 20:38
Buse Naz Çakıroğlu yarı finalde!

Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 51 kiloda Zareen Nikhat ile çeyrek final mücadelesine çıktı. Hindistanlı rakibini yenen Buse Naz, turnuvada adını yarı finale yazdırdı. Bu sonuçla birlikte milli boksörümüz, turnuvada madalya almayı garantiledi.

İŞTE O ANLAR

