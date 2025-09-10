Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 51 kiloda Zareen Nikhat ile çeyrek final mücadelesine çıktı. Hindistanlı rakibini yenen Buse Naz, turnuvada adını yarı finale yazdırdı. Bu sonuçla birlikte milli boksörümüz, turnuvada madalya almayı garantiledi.
İŞTE O ANLAR
🇹🇷 Buse Naz Çakıroğlu yarı finalde! 🥊Milli boksörümüz, 51 kiloda Zareen Nikhat🇮🇳'ı mağlup etti ve adını Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yazdırdı. pic.twitter.com/8LwCRS1LXi— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 10, 2025