Buse Naz Çakıroğlu yarı finalde!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 51 kiloda Zareen Nikhat ile çeyrek final mücadelesine çıktı. Hindistanlı rakibini yenen Buse Naz, turnuvada adını yarı finale yazdırdı. Bu sonuçla birlikte milli boksörümüz, turnuvada madalya almayı garantiledi.

İŞTE O ANLAR