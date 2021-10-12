Boksa ilgi arttı

Kadın Boks Milli Takımı Kaptanı Şennur Demir, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Busenaz Sürmeneli ile altın, Buse Naz Çakıroğlu ile de gümüş madalya kazanmanın kadın boksuna ilgiyi artırdığını belirtti. Dünya ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğü bulunan 39 yaşındaki milli boksör Demir, "Çalışarak hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız. İnşallah orada dünya şampiyonu olup spor hayatımı noktalamayı düşünüyorum." diye konuştu. Şennur Demir, Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında 3 sıklette temsil edildiğini anımsatarak, şöyle devam etti: Bu durum, kadınlar boks tarihinde büyük bir başarı. Üç sıkletten ikisinde bir altın, bir gümüş madalya kazandık. Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu madalyaları kazanabilmek için çok emek verdi. Ben de Eylül ayında Zonguldak'ta yapılan Türkiye Kadınlar Boks Şampiyonası'nda şampiyon oldum. Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda da yine inşallah altın madalya alarak ülkemi onore ederim" diye konuştu.