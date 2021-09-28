Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu: Dünya şampiyonasında Türk bayrağını göndere çektirmek istiyorum

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 51 kiloda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, antrenörü Nazım Yiğit ile Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ü ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Çakıroğlu, olimpiyat oyunları öncesinde memleketi Trabzon'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde kamp yaptığını ve herkesin kendisine çok yardımcı olduğunu belirterek, "Bütün çalışanlara ayrı ayrı teşekkür etmek istedim. Burada harika bir ortamda olimpiyatlara hazırladılar bizi. Başarılarda onların da büyük payı var." dedi.

Hedeflerinden de bahseden Çakıroğlu, "İlk önce İstanbul'da yapılması planlanan dünya şampiyonasında Türk bayrağını göndere çektirmek istiyorum. Ardından 2024 Paris Olimpiyatları var. Oradan altın madalya ile dönmek için gerekirse gecemi gündüzüme katıp çok çalışacağım ve başaracağım." diye konuştu.

Çakıroğlu, uluslararası turnuvalarda bütün sporcuların hedefinin İstiklal Marşı'nı dinletebilmek olduğunu, bunu birçok kez başarmasına rağmen Tokyo Olimpiyatları'ndaki final maçında bu fırsatı kaçırdığını ifade ederek, kendisine inandığını, bundan sonraki müsabakalarda zirvede yer almak için çok çalışacağını söyledi.

Genç sporculara da tavsiyelerde bulunan Çakıroğlu, gençlerin kendilerine güvenmeleri, sıkı çalışarak hedeflerinin ve hayallerinin peşinden koşmaları gerektiğini kaydetti.

Antrenör Nazım Yiğit de Buse Naz'ın çok yetenekli, disiplinli ve çalışkan bir sporcu olduğunu ve gelecekte çok büyük başarılara imza atacağına inandığını belirtti.

İl Müdürü Öztürk ise Buse Naz'ın değer verdikleri ve takdir ettikleri özel bir sporcu olduğunu vurgulayarak, Trabzonlu boksörün başarılarının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.